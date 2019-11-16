Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе Джокера
Боец средней весовой категории UFC Маркус Перес решил устроить небольшое представление на процедуре взвешивания перед боем с Веллингтоном Турманом. Он вышел на нее в образе Джокера, таким образом спортсмен решил почтить память актера Хита Леджера, сыгравшего этого злодея в фильме «Темный рыцарь».
Видео этого выхода на церемонию взвешивания Маркус Перес выложил в Instagram. Данное видео он сопроводил короткой записью, в которой объяснил, почему он решил так поступить. Также стоит отметить, что в момент дуэли взглядов боец UFC обратился к своему оппоненту знаменитой фразой Джокера из фильма «Темный рыцарь»: «Why so serious?» («Почему ты такой серьезный?»). Образ спортсмена включал в себя фирменную раскраску лица злодея и растрепанную прическу, напоминающую вид Хита Леджера в данном фильме.
Подписчики бойца UFC положительно отметили такой выход Маркуса Переса. Поклонники заявили, что Джокер в исполнении Хита Леджера навсегда останется в истории мирового кинематографа. Другие же отметили, что новый фильм «Джокер», где главную роль сыграл Хоакин Феникс, позволяет с новой стороны взглянуть на этого персонажа.
Напомним, к предстоящему противостоянию Маркус Перес подходит с такой статистикой: 12 побед, 2 поражения и 0 ничьих. Его соперником будет Велллингтон Турман, имеющий похожие результаты: 15-3-0. Поединок пройдет в среднем весовой категории до 83,9 килограмм.
Видео этого выхода на церемонию взвешивания Маркус Перес выложил в Instagram. Данное видео он сопроводил короткой записью, в которой объяснил, почему он решил так поступить. Также стоит отметить, что в момент дуэли взглядов боец UFC обратился к своему оппоненту знаменитой фразой Джокера из фильма «Темный рыцарь»: «Why so serious?» («Почему ты такой серьезный?»). Образ спортсмена включал в себя фирменную раскраску лица злодея и растрепанную прическу, напоминающую вид Хита Леджера в данном фильме.
Подписчики бойца UFC положительно отметили такой выход Маркуса Переса. Поклонники заявили, что Джокер в исполнении Хита Леджера навсегда останется в истории мирового кинематографа. Другие же отметили, что новый фильм «Джокер», где главную роль сыграл Хоакин Феникс, позволяет с новой стороны взглянуть на этого персонажа.
Напомним, к предстоящему противостоянию Маркус Перес подходит с такой статистикой: 12 побед, 2 поражения и 0 ничьих. Его соперником будет Велллингтон Турман, имеющий похожие результаты: 15-3-0. Поединок пройдет в среднем весовой категории до 83,9 килограмм.
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:11