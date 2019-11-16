Двойник Аллы Пугачевой Мирабелла Стрельцова ежедневно плачет на съемках фильма о Юлии Началовой





Мирабелла Стрельцова, известная как двойник Пугачевой с похожим сильным голосом, воплотит на экранах кумира миллионов, чью композицию Началова выбрала для выступления в шоу “Один в один”. Андрей Загорский специально написал эту роль под звезду проекта “Минута славы”, поскольку он является ее концертным директором. При этом Стрельцова была хорошо знакома с Началовой, поэтому до сих пор чуть ли не ежедневно плачет по покойной певице во время съемок.Отмечается, что в фильме окажется много видео с ныне покойной Началовой, а также в киноленте воплотят Примадонну в современности. До сих пор родители звезды не давали своего согласия на выпуск проекта.