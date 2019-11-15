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Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019 года

В последнее время на автомобильном рынке стремительно растет популярность кроссоверов. Именно по этой причине многочисленные производители постоянно выдумывают все более новые и более оригинальные версии внедорожников, стараясь угодить потенциальному покупателю. Эксперты составили ТОП-5 самых необычных автомобилей этого сегмента в 2019 году.

На первом месте расположился Hennessey VelociRaptor – один из самых больших автомобилей в классе. Мощная рама, три оси, кузов от пикапа с 2-рядной кабиной. Разумеется, под стать таким габаритам и производительность. Машина оснащена 3,5-литровым 613-сильным двигателем, способным разогнать ее до первой «сотни» всего за 5,2 секунды. А о выдающихся тяговых характеристиках Hennessey VelociRaptor свидетельствует максимальный крутящий момент в 843 Нм, который инженеры «выжали» из его силовой установки. Соответствует таким возможностям и стоимость – покупателям модель доступна по цене от 150 тысяч долларов США.

«Серебро» досталось новому американскому автомобилю Rezvani Tank от молодой компании, которая специализируется на создании одних из самых дорогих внедорожников на рынке. Новинка получила космический дизайн и оснащается двигателями рекордной мощности. К примеру, в топовой комплектации Rezvani Tank установлен 6,4-литровый двигатель с мощностью 1014 лошадиных сил. Цена на эту модель стартует с отметки в 187 000 долларов.
Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019 года

На почетном третьем месте эксперты разместили Ram Rebel TRX, который создавался для того, чтобы составить конкуренцию мегапопулярному среди американских покупателей Ford F-150. При похожих с конкурентом габаритах новинка получила дифференциал с электронным управлением, увеличенный клиренс и солидный запас мощности. Поставляется Rebel TRX в двух различных комплектациях: с 3,5-литровым и 5,2-литровым двигателям, мощность которых составляет 450 и 575 лошадиных сил соответственно. Существует и самое «богатое» исполнение модели с двигателем, формированным до 1500 л.с. мощности.

В рейтинг также попал Land Rover Defender, ставший современным прочтением легендарной британской модели и вобравший от нее лучшие качества, которые теперь заключены в современной стильной внешности. Нашлось место в этом списке и для второго поколения внешне оригинального Toyota FJ Cruiser, первое поколение которого не снискало большой популярности и выпускалось преимущественно в качестве конкурента популярным Land Rover и Hummer.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:19

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