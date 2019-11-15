Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера Samsung





Не так давно поклонники корейского бренда уже получили возможность оценить внешний вид грядущего дебютанта. Тогда же стало известно, что устройство получит дисплей с очень тонкими рамками и врезанной в его угол фронтальной камеры, а также основной блок камер на 4 фотодатчика. А вот какого-то серьезного прироста производительности от Galaxy A51 ожидать не следует, поскольку построен телефон будет на фирменном SoC Exynos 9611, который можно назвать слегка разогнанной версией чипа 9610, установленного в нынешний Galaxy A50. Проще говоря, при обновлении производитель прежде всего ориентируется на дизайн и компоновку камер.Но самое интересное, что новый Galaxy A51 недавно обнаружили на официальном сайте компании, причем в его российской версии. Эксперты считают это обстоятельство подтверждением того, что российский рынок может стать для смартфона одним из первых. Никаких других подробностей об этом модели пока нет, ее официальная презентация ожидается только в начале следующего года.