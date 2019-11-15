Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер Palisade





Исходя из этих данных, можно говорить о том, что компания Hyundai, наконец, приступила к подготовке флагманской модели Palisade к российским продажам. Первые изображения автомобиля уже опубликованы на сайте Роспатента. А первые товарные экземпляры внушительного по своим габаритам Hyundai Palisade должны поступить на рынок уже весной следующего года. Стоит отметить, что во время официальной презентации модели, которая состоялась ровно год тому назад в США, представители Hyundai отмечали, что российские продажи кроссовера начнутся не ранее 2020 года.Автомобиль получил не только серьезные размеры, но и в довольно внушительное оснащение. Под крышкой капота Hyundai Palisade расположен 3,8-литровый 291-сильный V6, выдающий до 262 Нм максимального крутящего момента. Существует также дизельная версия кроссовера с 2,2-литровым 202-сильным мотором. В обеих комплектациях двигатели агрегируются с 8-ступенчатыми автоматическими коробками и системами полного привода.