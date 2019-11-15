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Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10 Mobile

Американская компания Microsoft неожиданно выпустила очередное обновление для своей фирменной мобильной платформы Windows 10 Mobile, тем самым «оживив» свой почти позабытый программный продукт. Ранее в руководстве компании заявляли о том, что поддержка этой операционной системы будет прекращена уже 10 декабря 2019 года.
Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10 Mobile

Как бы там ни было, но пользователи некоторых моделей смартфонов на Windows 10 Mobile получили патч с исправлениями, который позволяет устранить прежние недоработки. К примеру, обновление избавляет от ошибок в системе безопасности платформы, улучшает качество графики оболочки и вносит некоторые изменения в базовые настройки. Сообщается также, что патч улучшит конфиденциальность и подправит систему виртуализации, внеся дополнительные изменения в браузер Edge. По мнению экспертов, в скором времени компания все же перестанет поддерживать Windows 10 Mobile и даже прекратит работу над ее модернизацией, а значит недавнее обновление вполне может оказаться последним в истории данной платформы.

Как бы там ни было, использование смартфонов на Windows 10 Mobile не превратится для их владельцев в мучение, поскольку фирменная площадка по продаже приложений под данную операционную систему еще какое-то время продолжит свою работу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

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