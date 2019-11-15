Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10 Mobile





Как бы там ни было, но пользователи некоторых моделей смартфонов на Windows 10 Mobile получили патч с исправлениями, который позволяет устранить прежние недоработки. К примеру, обновление избавляет от ошибок в системе безопасности платформы, улучшает качество графики оболочки и вносит некоторые изменения в базовые настройки. Сообщается также, что патч улучшит конфиденциальность и подправит систему виртуализации, внеся дополнительные изменения в браузер Edge. По мнению экспертов, в скором времени компания все же перестанет поддерживать Windows 10 Mobile и даже прекратит работу над ее модернизацией, а значит недавнее обновление вполне может оказаться последним в истории данной платформы.Как бы там ни было, использование смартфонов на Windows 10 Mobile не превратится для их владельцев в мучение, поскольку фирменная площадка по продаже приложений под данную операционную систему еще какое-то время продолжит свою работу.