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Врачи назвали четыре основные признака нездорового кишечника

Врачи рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать о проблемах в функционировании органов пищеварения. Среди них эксперты выделили четыре основных признака нездорового кишечника.

Одним из первых признаков того, что в работе кишечника произошел сбой, является резкое похудение. Врачи отмечают, что, если никаких специальных диет не соблюдалось, отсутствовали какие-либо серьезные стрессы, а уровень физической активности не претерпевал изменения, но, несмотря на это, вес все равно начал стремительно уменьшаться – это тревожный симптом. Он может сигнализировать о многих опасных заболеваниях, однако в первую очередь медики рекомендуют пациентам, имеющим подобные проблемы, проверить органы пищеварения.

Вторым признаком ученые называют подавленность и ухудшение настроения. Эти, казалось бы, не связанные с кишечником симптомы, на самом деле по большей части вызваны именно перебоями в его работе. Причиной тому продуцирование органом гормона радости серотонина, которое нарушается при наличии определенных заболеваний.

Также о дисбалансе микрофлоры кишечника свидетельствует и внезапно проявившаяся тяга к сладкому, если таковой раньше не наблюдалось. Желание съесть побольше шоколада или добавить в кофе несколько дополнительных ложек сахара может говорить о наличии в органе пищеварения грибковых микроорганизмов, которым для жизнедеятельности и роста требуется большое количество глюкозы.

Последним же из списка основных признаков нездорового кишечника является бессонница. Она может быть вызвана как психическими факторами вроде стресса или переутомления, так и бывает спровоцирована некоторыми заболеваниями или дисфункцией желудочно-кишечного тракта. По большей части проблемы со сном вызывает все тот же недостаток серотонина, который влияет и на настроение в общем.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:05

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