Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова помирилась с сестрой

Известно, что отношения двух близких родственниц разладились еще прошлой зимой во время отдыха на популярном горнолыжном курорте Куршевеле. В столицу девушки возвращались порознь. Так, Ольга Бузова летела бизнес-классом, а ее сестра Анна предпочла эконом. К слову, ссора достигла такого масштаба, что они отписались друг от друга в соцсетях.Однако во время концерта Ольги Бузовой, который проходил недавно, артистка подчеркнула, что в зале находятся ее близкие люди, среди которых была и ее сестра. Узнав это, поклонники звезды пришли к выводу, что Ольга наконец помирилась со своей сестрой.