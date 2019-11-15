Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году





Коэффициент замещения, выраженный в отношении пенсии к заработной плате в последний год трудовой деятельности, будет в ближайшие 5 лет расти за счет увеличенной индексации пенсионных выплат. Но уже после 2024 года для граждан России с низкими и минимальными зарплатами этот коэффициент начнет сокращаться, утверждают аналитики. По оценке экспертов, сегодня коэффициент замещения является наиболее высоким как раз у тех, кто получает минимальные зарплаты, а вот у тех, чей труд является самым высокооплачиваемым, этот показатель самый низкий. Так, у получателей зарплат на уровне МРОТ по состоянию на конец 2018 года пенсия замещала примерно 74% прежнего дохода, у получателей средней зарплаты – 35-42%, и только 22% у людей с высоким доходом.В ближайшие же годы эти показатели заметно изменятся. К примеру, получатели МРОТ могут рассчитывать на замещение лишь 53% от уровня прежнего дохода, в то время как высокооплачиваемые работники добьются повышения коэффициента и смогут получать пенсию, замещающую порядка 31% от дохода во время трудовой деятельности.