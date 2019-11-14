Ксения Собчак высказалась по поводу стрельбы в колледже в Благовещенске





Ксения Собчак высказалась по поводу произошедшего инцидента в своем канале в Telegram. Телеведущая написала, что снова к расследованию не подойдут системно, а виной всему назовут увлечение компьютерными играми. Пока что-то не изменится, отметила эпатажная теледива, стрельба в школах будет продолжаться.Примечательно, что в обществе считают, именно компьютерные игры способствуют воспитанию жестокости в подрастающем поколении. Многие призывают увлекать детей спортом или другими полезными видами деятельности, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.