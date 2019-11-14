«Жалкое зрелище»: Сергей Соседов посоветовал Алле Пугачевой больше не выходить на сцену

«Ей не нужно больше выступать, потому что она уже просто находится не в той физической форме, чтобы давать концерты. Это какое-то жалкое зрелище, когда артистка еле передвигается по сцене, тяжело дышит и в прямом смысле задыхается. Я просмотрел в Сети сюжет, снятый кем-то на телефон. Она в тот вечер ужасно пела свои хиты. На это было больно смотреть. Она уже еле стоит, задыхается практически, а песни даже не поет, она их в буквальном смысле проговаривает, мне от этого только плохо и больно», - нелестно высказался Соседов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.





Как считает критик, с некоторых пор концерты Пугачевой вызывают у многих зрителей лишь «ощущение кошмара». При этом, уверен Соседов, знаменитая певица уже стала «немощной».Стоит напомнить, что Алла Борисовна ранее и сама заявила о прекращении выступлений на сцене на ближайшие годы. По словам Примадонны, в следующий раз она может появиться на сцене лишь когда ей исполнится 80 лет. С таким заявлением Пугачева выступила перед зрителями как раз в рамках своего недавнего большого сольного концерта в Минске. Кроме того, по словам певицы, выступить в столице Беларуси она согласилась только из-за того, что по-особенному относится к этой стране и ее жителям.