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Появились новые подробности о видеокартах Intel Xe

На страницах популярного ресурса VideoCardz недавно были опубликованы новые подробности о будущих видеокартах Intel Xe. Как сообщает источник, устройства будут основаны на графическом процессоре под названием Ponte Vecchio.
Появились новые подробности о видеокартах Intel Xe

Примечательно, что название графического чипа для своих новых видеокарт компания Intel выбрала в честь моста в итальянской Флоренции. Вероятнее всего, оно будет символизировать возможность установления связи между графическими ускорителями, обеспеченной высокоскоростным соединением CXL. Кроме того, отмечается, что в новых процессорах будет использована трехмерная компоновка, они также должны получить внушительный объем «быстрой» видеопамяти и рекордную пропускную способность видеобуфера. Данные профессиональные видеокарты разработаны специально для использования в суперкомпьютерах Aurora, однако, считают эксперты, у их игровых версий для потребительского рынка будет похожая компоновка.

Более подробно о грядущих новинках представители Intel обещают рассказать уже в ближайшее воскресенье, 17 ноября.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:06

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