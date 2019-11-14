Появились новые подробности о видеокартах Intel Xe





Примечательно, что название графического чипа для своих новых видеокарт компания Intel выбрала в честь моста в итальянской Флоренции. Вероятнее всего, оно будет символизировать возможность установления связи между графическими ускорителями, обеспеченной высокоскоростным соединением CXL. Кроме того, отмечается, что в новых процессорах будет использована трехмерная компоновка, они также должны получить внушительный объем «быстрой» видеопамяти и рекордную пропускную способность видеобуфера. Данные профессиональные видеокарты разработаны специально для использования в суперкомпьютерах Aurora, однако, считают эксперты, у их игровых версий для потребительского рынка будет похожая компоновка.Более подробно о грядущих новинках представители Intel обещают рассказать уже в ближайшее воскресенье, 17 ноября.