Ученые из России узнали способ улучшить лекарственные препараты
Ученые из Тюменского государственного университета узнали способ улучшить лекарственные препараты. Для этого они разработали новый метод создания противовоспалительных соединений.
Совместный проект фармацевтов из Омска, Тюмени и казахстанского Кокшетау добился невероятных результатов для синтеза эффективных медикаментов. Исследователи сообщают, что им удалось создать молекулярную структуру, которая имеет подавляющий эффект на воспалительные процессы в организме. Современная медицина имеет передовые методы борьбы с этими вредящими феноменами посредством работы над нестероидными соединениями.
Однако наиболее распространенные вещества на основе оксазолопиридина крайне тяжело получить в больших количествах и без побочных примесей. Это является огорчающим фактором для медиков, ведь препараты на его базе отлично противодействуют опухолям и бактериям, при этом предоставляя анальгетическое воздействие. Поэтому отечественные ученые предложили использовать тонкий органический синтез, в результате чего удалось добиться 51% выхода продуктов реакции по сравнению с обычными 20%. Сейчас эксперты занимаются изучением иных способов модификации производных пиридина.
Совместный проект фармацевтов из Омска, Тюмени и казахстанского Кокшетау добился невероятных результатов для синтеза эффективных медикаментов. Исследователи сообщают, что им удалось создать молекулярную структуру, которая имеет подавляющий эффект на воспалительные процессы в организме. Современная медицина имеет передовые методы борьбы с этими вредящими феноменами посредством работы над нестероидными соединениями.
Однако наиболее распространенные вещества на основе оксазолопиридина крайне тяжело получить в больших количествах и без побочных примесей. Это является огорчающим фактором для медиков, ведь препараты на его базе отлично противодействуют опухолям и бактериям, при этом предоставляя анальгетическое воздействие. Поэтому отечественные ученые предложили использовать тонкий органический синтез, в результате чего удалось добиться 51% выхода продуктов реакции по сравнению с обычными 20%. Сейчас эксперты занимаются изучением иных способов модификации производных пиридина.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30