Ученые из России узнали способ улучшить лекарственные препараты





Совместный проект фармацевтов из Омска, Тюмени и казахстанского Кокшетау добился невероятных результатов для синтеза эффективных медикаментов. Исследователи сообщают, что им удалось создать молекулярную структуру, которая имеет подавляющий эффект на воспалительные процессы в организме. Современная медицина имеет передовые методы борьбы с этими вредящими феноменами посредством работы над нестероидными соединениями.Однако наиболее распространенные вещества на основе оксазолопиридина крайне тяжело получить в больших количествах и без побочных примесей. Это является огорчающим фактором для медиков, ведь препараты на его базе отлично противодействуют опухолям и бактериям, при этом предоставляя анальгетическое воздействие. Поэтому отечественные ученые предложили использовать тонкий органический синтез, в результате чего удалось добиться 51% выхода продуктов реакции по сравнению с обычными 20%. Сейчас эксперты занимаются изучением иных способов модификации производных пиридина.