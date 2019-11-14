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Названы 10 причин для ежедневного употребления бананов

Вообще, бананы любят даже фанаты здорового образа жизни и спорта, поскольку в них содержится много клетчатки при малой калорийности. Однако это далеко не вся польза данного тропического фрукта. Специалисты назвали 10 причин для того, чтобы съедать хотя бы один банан в день.

Во-первых, отмечают эксперты, кроме клетчатки, в бананах содержится белок – важнейшее питательное вещество для организма и поддержания нормального веса. А вот клетчатка в составе этого продукта встречается как в растворимом, так и в нерастворимом виде. Первый вид помогает дольше сохранить чувство сытости и избавляет от необходимости частых приемов пищи. Кроме того, бананы способствуют улучшению пищеварения и регулируют уровень сахара в крови благодаря высокому уровню содержания в них растворимых волокон. Проще говоря, после употребления бананов сахар медленнее высвобождается в кровь, тем самым нормализуется процесс выработки инсулина. Также бананы способны благотворно влиять на состояние сердца и сосудов, чему способствует наличие в их составе калия. А благодаря высокому содержанию железа эти фрукты даже предотвращают анемию.

Кроме всего прочего, определенную пользу потребление бананов дает почкам благодаря все тому же калию – очень важному элементу, помогающему поддерживать водно-солевой баланс в организме. Избавляют они и от запоров и любых других нарушений стула. Наконец, в бананах содержится большое количество антикосидантов и витамина С с каротином, позволяющих укрепить стенки сосудов.

Люди, употребляющие бананы, хорошо защищены от разного рода раздражений, повышенной усталости или депрессий, поскольку этот продукт обладает успокоительным действием, а его регулярное употребление исключает нервозность, раздражительность, чрезмерную эмоциональность.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:37

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