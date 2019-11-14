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Участник "Дом-2" Роман Макеев заявил, что семья Рапунцель пожалеет о разрыве с ним

В разговоре с Алексеем Купиным участник телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Роман Макеев отметил, что семья Рапунцель со временем пожалеет о своем решении порвать с ним отношения.

Участник "Дом-2" Роман Макеев заявил, что семья Рапунцель пожалеет о разрыве с ним

Несмотря на то, что Алена Рапунцель заявила Роману Макееву о расставании, он продолжает вести себя все так же спокойно и уравновешенно. Более того, он уверен, что о разрыве с ним в семье Алены еще пожалеют, ведь Илья Яббаров занят исключительно своей личной жизнью, и ему нет никакого дела ни до бывшей возлюбленной, ни до собственного ребенка.

По его словам, не стоит рассчитывать и на то, что новый участник шоу Виктор будет долго ухаживать за Аленой Рапунцель, потому что, насмотревшись на Татьяну Владимировну вдоволь, у него такое желание может и пропасть.


Роман Макеев отметил, что скоро о нем будут вспоминать только в положительном ключе, а быть может и захотят его возвращения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28

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