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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках клипа

Съемки видеоклипа для новой песни группы «Винтаж» едва не закончились для солистки коллектива Анны Плетневой госпитализацией. Как оказалось, во время работы над клипом к песне «Преступление и наказание» артистка едва не задохнулась.
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках клипа

Все началось с того, что из-за очень плотного гастрольного графика у певицы практически не было времени на то, чтобы нормально отрепетировать материал. В итоге она регулярно допускала досадные ошибки в кадре, что заставляло съемочную группу раз за разом повторять один и тот же кадр. А после случилось такое, от чего на съемки уже хотели вызывать бригаду медиков. Во время постановки сцены в ванне, в которой Плетнева должна была «купаться» в пенопластовой крошке, она подбросила рукой горсть этой импровизированной пены вверх. Легкий материал был сразу же подхвачен потоком воздуха от вентилятора и попал певице прямо в дыхательные пути. Когда солистка начала задыхаться, режиссер сразу же прервал работу.

По счастливому стечению обстоятельств все обошлось, и вызывать артистке медиков не понадобилось, поскольку Плетнева самостоятельно справилась с приступом удушья, сообщает «Телепрограмма». К слову, после выхода финальной версии клипа стало понятно, что от идеи с подбрасыванием пенопласта его создатели все же решили отказаться, чтобы избежать новых неприятных инцидентов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:36

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