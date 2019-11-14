Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках клипа





Все началось с того, что из-за очень плотного гастрольного графика у певицы практически не было времени на то, чтобы нормально отрепетировать материал. В итоге она регулярно допускала досадные ошибки в кадре, что заставляло съемочную группу раз за разом повторять один и тот же кадр. А после случилось такое, от чего на съемки уже хотели вызывать бригаду медиков. Во время постановки сцены в ванне, в которой Плетнева должна была «купаться» в пенопластовой крошке, она подбросила рукой горсть этой импровизированной пены вверх. Легкий материал был сразу же подхвачен потоком воздуха от вентилятора и попал певице прямо в дыхательные пути. Когда солистка начала задыхаться, режиссер сразу же прервал работу.По счастливому стечению обстоятельств все обошлось, и вызывать артистке медиков не понадобилось, поскольку Плетнева самостоятельно справилась с приступом удушья, сообщает «Телепрограмма». К слову, после выхода финальной версии клипа стало понятно, что от идеи с подбрасыванием пенопласта его создатели все же решили отказаться, чтобы избежать новых неприятных инцидентов.