Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу певца

«Для меня и Насти смерть Евгения стала настоящей трагедией. Дочь очень сильно переживала по этому поводу, да и я погрузилась в депрессию, даже до больницы доходило. Только сейчас понемногу начинаем приходить в себя», - приводит слова Скорняковой «Собеседник».





Всего за несколько лет до своей смерти Осин рассказал о том, что у него есть не только родная дочь Агния, но еще и приемная дочка – юная певица Анастасия Годунова. Биологическим отцом ей артист не приходится, она - дочь гражданской супруги певца Елены Скорняковой. Сейчас Анастасии всего 13 лет, а музыкой она занимается с ранних лет именно с подачи знаменитого отца. Более того, Евгений Осин даже написал для нее несколько песен и помогал в развитии вокала. Как рассказывает Скорнякова, Осин фактически заменил Анастасии родного отца, которого девочка никогда не видела. Так сложилось, что в общении с родной дочерью музыкант был органичен из-за запрета, которого добилась бывшая жена. Именно в этом, как утверждает Елена, и заключалась главная трагедия в жизни артиста, поскольку он никак не мог добиться расположения родной дочери и поддержки от нее.Возлюбленная покойного артиста отмечает, что немало вреда им с дочкой причинил продюсер Андрей Разин, который занимается карьерой родной дочери Осина Агнии, решившей тоже стать певицей. В адрес Анастасии, сетует женщина, устроили настоящую травлю. Сначала сыпались нелицеприятные заявления и угрозы, потом злоумышленникам удалось каким-то образом удалить ее аккаунт в социальной сети, а однажды 13-летнюю девочку даже обвинили в поджоге могилы Евгения Осина. Избранница артиста добавляет, что после того случая Анастасия перестала ходить на могилу к «отцу» и все чаще наведывается вместо кладбища в церковь.