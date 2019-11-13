Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу певца
Вот уже год прошел со дня смерти известного российского певца Евгения Осина. Но, судя по всему, его окружение никак не может найти общий язык. Более того, страсти дошли до такой степени, что приемная дочь артиста Анастасия перестала навещать его могилу из-за нападок в свой адрес.
Всего за несколько лет до своей смерти Осин рассказал о том, что у него есть не только родная дочь Агния, но еще и приемная дочка – юная певица Анастасия Годунова. Биологическим отцом ей артист не приходится, она - дочь гражданской супруги певца Елены Скорняковой. Сейчас Анастасии всего 13 лет, а музыкой она занимается с ранних лет именно с подачи знаменитого отца. Более того, Евгений Осин даже написал для нее несколько песен и помогал в развитии вокала. Как рассказывает Скорнякова, Осин фактически заменил Анастасии родного отца, которого девочка никогда не видела. Так сложилось, что в общении с родной дочерью музыкант был органичен из-за запрета, которого добилась бывшая жена. Именно в этом, как утверждает Елена, и заключалась главная трагедия в жизни артиста, поскольку он никак не мог добиться расположения родной дочери и поддержки от нее.
Возлюбленная покойного артиста отмечает, что немало вреда им с дочкой причинил продюсер Андрей Разин, который занимается карьерой родной дочери Осина Агнии, решившей тоже стать певицей. В адрес Анастасии, сетует женщина, устроили настоящую травлю. Сначала сыпались нелицеприятные заявления и угрозы, потом злоумышленникам удалось каким-то образом удалить ее аккаунт в социальной сети, а однажды 13-летнюю девочку даже обвинили в поджоге могилы Евгения Осина. Избранница артиста добавляет, что после того случая Анастасия перестала ходить на могилу к «отцу» и все чаще наведывается вместо кладбища в церковь.
Всего за несколько лет до своей смерти Осин рассказал о том, что у него есть не только родная дочь Агния, но еще и приемная дочка – юная певица Анастасия Годунова. Биологическим отцом ей артист не приходится, она - дочь гражданской супруги певца Елены Скорняковой. Сейчас Анастасии всего 13 лет, а музыкой она занимается с ранних лет именно с подачи знаменитого отца. Более того, Евгений Осин даже написал для нее несколько песен и помогал в развитии вокала. Как рассказывает Скорнякова, Осин фактически заменил Анастасии родного отца, которого девочка никогда не видела. Так сложилось, что в общении с родной дочерью музыкант был органичен из-за запрета, которого добилась бывшая жена. Именно в этом, как утверждает Елена, и заключалась главная трагедия в жизни артиста, поскольку он никак не мог добиться расположения родной дочери и поддержки от нее.
«Для меня и Насти смерть Евгения стала настоящей трагедией. Дочь очень сильно переживала по этому поводу, да и я погрузилась в депрессию, даже до больницы доходило. Только сейчас понемногу начинаем приходить в себя», - приводит слова Скорняковой «Собеседник».
Возлюбленная покойного артиста отмечает, что немало вреда им с дочкой причинил продюсер Андрей Разин, который занимается карьерой родной дочери Осина Агнии, решившей тоже стать певицей. В адрес Анастасии, сетует женщина, устроили настоящую травлю. Сначала сыпались нелицеприятные заявления и угрозы, потом злоумышленникам удалось каким-то образом удалить ее аккаунт в социальной сети, а однажды 13-летнюю девочку даже обвинили в поджоге могилы Евгения Осина. Избранница артиста добавляет, что после того случая Анастасия перестала ходить на могилу к «отцу» и все чаще наведывается вместо кладбища в церковь.