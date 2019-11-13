Специалисты рассекретили тайну системы защиты танка Т-14 "Армата"





Военно-промышленное предприятие ОАО "ВНИИТрансмаш" опубликовало информацию о разработанной технологии защиты от наводящих лазерных устройств. В документе на официальном веб-сайте института сообщается о предназначении этой системы для российских танков Т-14 "Армата". Новая разработка позволит защитить экипаж и бронированную боевую машину от ударов со стороны противотанковых управляемых ракет, а также импульсного излучения. Комплект включает в себя большое число радаров и специальных средств, которые помогают в обезвреживании высокоточного оружия.Известно, что разработка способна идентифицировать лазерные лучи во всех диапазонах длин волн, после чего может создать помехи системам наведения. Эксперты говорят о повышении защиты техники в полтора раза, поскольку система обеспечивает покрытие на 360°, учитывая верхнюю полусферу. Противостояние теперь стало возможным не только в отношении узконаправленного потока излучения, но также инфракрасного и радиолокационного от дальномеров потенциального противника.