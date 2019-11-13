Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э





«Мы сейчас предпринимаем все возможное для того, чтобы полностью оправдать надежды и внимание своих заказчиков и партнеров и удивить мир уникальными и передовыми техническими разработками предприятий российской оборонной промышленности. Нынешний год не стал исключением. Еще до его завершения мы планируем представить новый истребитель Су-57Э», - приводит слова Михеева агентство РИА Новости. Кроме того, по словам главы Рособоронэкспорта, в рамках этого же мероприятия будут представлены модернизированные российские вертолеты Ми-171Ш и Ми-28НЭ, доработку которых проводили с учетом опыта, полученного в реальном боевом применении данной техники. Кроме того, компания везет на выставку уникальные средства ПВО, в том числе доработанную ЗРПК «Панцирь-С1М».Стоит отметить, что истребитель Су-57Э является экспортным вариантом самолета 5-го поколения Су-57. Впервые официальный мировой дебют этого военного самолета состоялся в конце минувшего лета в рамках московского авиасалона МАКС.