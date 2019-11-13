Дмитрий Шепелев: "Я очень рад, что шоу "Папки" просмотрели 50 000 человек"
В Instagram Stories Дмитрий Шепелев сообщил своим преданным поклонникам, что шоу "Папки" на YouTube просмотрели 50 000 человек. Также телеведущий отметил, что очень рад такому результату.
Накануне Дмитрий Шепелев на YouTube презентовал новое шоу под названием "Папки". Первым гостем в программе стал Леван Горозия, более известный, как рэп-исполнитель L’One. Сегодня телеведущий записал видео для фанатов, на котором сообщил, что первый выпуск шоу уже просмотрели 50 000 пользователей Сети. В своем Instagram Stories Дмитрий Шепелев отметил, что испытал сильное волнение и такие эмоции последний раз у него были, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда он провел свой первый эфир на радиостанции и был взволнован так сильно, что просто упал на диван и не мог встать.
Знаменитый ведущий поблагодарил своих поклонников за то, что подписались на его YouTube-канал и просмотрели шоу "Папки". Также он сообщил, что новый выпуск выйдет в следующий вторник, но не уточнил, кто станет его гостем в программе.
Накануне Дмитрий Шепелев на YouTube презентовал новое шоу под названием "Папки". Первым гостем в программе стал Леван Горозия, более известный, как рэп-исполнитель L’One. Сегодня телеведущий записал видео для фанатов, на котором сообщил, что первый выпуск шоу уже просмотрели 50 000 пользователей Сети. В своем Instagram Stories Дмитрий Шепелев отметил, что испытал сильное волнение и такие эмоции последний раз у него были, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда он провел свой первый эфир на радиостанции и был взволнован так сильно, что просто упал на диван и не мог встать.
Знаменитый ведущий поблагодарил своих поклонников за то, что подписались на его YouTube-канал и просмотрели шоу "Папки". Также он сообщил, что новый выпуск выйдет в следующий вторник, но не уточнил, кто станет его гостем в программе.