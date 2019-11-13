Дмитрий Шепелев: "Я очень рад, что шоу "Папки" просмотрели 50 000 человек"





Накануне Дмитрий Шепелев на YouTube презентовал новое шоу под названием "Папки". Первым гостем в программе стал Леван Горозия, более известный, как рэп-исполнитель L’One. Сегодня телеведущий записал видео для фанатов, на котором сообщил, что первый выпуск шоу уже просмотрели 50 000 пользователей Сети. В своем Instagram Stories Дмитрий Шепелев отметил, что испытал сильное волнение и такие эмоции последний раз у него были, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда он провел свой первый эфир на радиостанции и был взволнован так сильно, что просто упал на диван и не мог встать.Знаменитый ведущий поблагодарил своих поклонников за то, что подписались на его YouTube-канал и просмотрели шоу "Папки". Также он сообщил, что новый выпуск выйдет в следующий вторник, но не уточнил, кто станет его гостем в программе.