Две ядерные МБР "Авангард" встанут на дежурство РВСН в ближайшие недели





В Домбровской дивизии РВСН сообщают, что в скором времени на дежурство соединения в Оренбургской области поступят УР-100Н УТТХ. Эти межконтинентально-баллистические ракеты комплекса "Авангард" будут оснащены гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Руководство одного оборонно-промышленного комплекса рассказало, что на данный момент проводятся подготовительные работы и передислокация ядерного оружия в шахтные пусковые установки. Кроме прочего, выполняются проверки защищенного командного пункта полка относительно нормального функционирования.Еще в 2018 году распространялась и информация, что Вооруженные Силы РФ должны получить два полка "Авангардов" с общим количеством ракет в 12 экземпляров. Это подтвердилось тогдашним заявлением экс-замминстра обороны Юрия Борисова, который заявил о подписании контракта на начало серийного производства МБР для РК "Авангард". Помимо имеющихся комплексов "Сармат", "Кинжал" и "Пересвет", новые боеголовки способны многократно усилить военный потенциал российской армии, о чем говорили отечественные эксперты. В частности, говорилось о способности МБР преодолевать до 20 скоростей звука, тем самым избегая поражения от орудий ПВО.