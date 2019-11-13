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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники ради больших гонораров

Муж известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники вплоть до Рождества ради больших гонораров. Вместе с Алиной Загитовой спортсмен выступает в новом шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица».
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники ради больших гонораров

Как рассказала Загитова, репетиции новой постановки с участием Чернышева начнутся уже в следующем месяце, а пока спортсмены морально готовят себя к этому. Более того, до сих пор не утвержден и полный список актеров, которые будут задействованы в шоу, а потому известны лишь некоторые имена. «Работать с Татьяной Навкой – огромное удовольствие и большая часть», - призналась ранее Алина Загитова. Примечательно, что минувшим летом Петр Чернышев стал участником шоу «Руслан и Людмила», но в начале осени был вынужден приостановить выступления из-за болезни супруги. Впрочем, уже в конце октября он снова появился на льду в рамках шоу под названием «Аленький цветочек».

К слову, тогда же СМИ сообщали, что за каждое выступление спортсмен мог зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей, а сейчас, как отмечается в публикации «Комсомольской правды», готов даже пожертвовать новогодними праздниками, чтобы получить дополнительных доход. Вероятнее всего, все заработанные деньги Чернышев планирует направить на лечение своей любимой супруги.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:36

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