Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники ради больших гонораров
Муж известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники вплоть до Рождества ради больших гонораров. Вместе с Алиной Загитовой спортсмен выступает в новом шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица».
Как рассказала Загитова, репетиции новой постановки с участием Чернышева начнутся уже в следующем месяце, а пока спортсмены морально готовят себя к этому. Более того, до сих пор не утвержден и полный список актеров, которые будут задействованы в шоу, а потому известны лишь некоторые имена. «Работать с Татьяной Навкой – огромное удовольствие и большая часть», - призналась ранее Алина Загитова. Примечательно, что минувшим летом Петр Чернышев стал участником шоу «Руслан и Людмила», но в начале осени был вынужден приостановить выступления из-за болезни супруги. Впрочем, уже в конце октября он снова появился на льду в рамках шоу под названием «Аленький цветочек».
К слову, тогда же СМИ сообщали, что за каждое выступление спортсмен мог зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей, а сейчас, как отмечается в публикации «Комсомольской правды», готов даже пожертвовать новогодними праздниками, чтобы получить дополнительных доход. Вероятнее всего, все заработанные деньги Чернышев планирует направить на лечение своей любимой супруги.
Как рассказала Загитова, репетиции новой постановки с участием Чернышева начнутся уже в следующем месяце, а пока спортсмены морально готовят себя к этому. Более того, до сих пор не утвержден и полный список актеров, которые будут задействованы в шоу, а потому известны лишь некоторые имена. «Работать с Татьяной Навкой – огромное удовольствие и большая часть», - призналась ранее Алина Загитова. Примечательно, что минувшим летом Петр Чернышев стал участником шоу «Руслан и Людмила», но в начале осени был вынужден приостановить выступления из-за болезни супруги. Впрочем, уже в конце октября он снова появился на льду в рамках шоу под названием «Аленький цветочек».
К слову, тогда же СМИ сообщали, что за каждое выступление спортсмен мог зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей, а сейчас, как отмечается в публикации «Комсомольской правды», готов даже пожертвовать новогодними праздниками, чтобы получить дополнительных доход. Вероятнее всего, все заработанные деньги Чернышев планирует направить на лечение своей любимой супруги.