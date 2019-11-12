Александр Шульгин впервые прокомментировал обвинения Юлии Михальчик в тирании

Как известно, Юлия Михальчик встречалась с Александром Шульгиным в 2003 году, но вскоре пара рассталась. Недавно в программе “Судьба человека” певица сделала заявление о том, что ее бывший партнер вел себя агрессивно во время совместного отдыха, что стало причиной расставания. Однако композитор не соглашается со словами артистки, отметив, что она намерено распространяет о нем негативную информацию, заявляя о тирании и избиениях. По мнению Шульгина, на протяжении всего выпуска Борис Корчевников вынуждал ее сказать о наличии конфликтов с ним.Композитор уверен, что этот комментарий о нем был заказан. При этом продюсер Иосиф Пригожин признался, что Михальчик искала утешения у него, а также у нее было сотрясение мозга.