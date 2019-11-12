Юлия Высоцкая выбрала “похоронный” образ на премьеру фильма “Грех”

Юлия Высоцкая напомнила, что 11 ноября в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера фильма “Грех” режиссера Андрея Кончаловского. Актриса сопровождала супруга на мероприятии, выбрав черный строгий наряд, который поклонники назвали похоронным. Звезда дополнила образ жемчугом и крупными серьгами, а также сделала простую прическу. Подписчики артистки разделились в комментариях на два лагеря: хейтеры критиковали Высоцкую за выбранный костюм, а поклонники назвали ее внешний вид элегантным.В подписи к серии фото Юлия Высоцкая выразила благодарность всем друзьям, которые разделили с ней и ее супругом этот вечер. Также актриса призналась, что ее не покидают образы из фильма и через время она планирует пересмотреть киноленту.