Телеведущая Ксения Бородина призналась, что все девушки на проекте "Дом-2" стремятся увеличить грудь из-за бесплатных услуг
Не так давно участница проекта "Дом-2" Алена Савкина пережила сразу две пластические операции. Помимо ринопластики, молодой мамочке увеличили грудь. Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что сделала это Рапунцель-младшая только из-за бесплатных услуг.
Увеличение груди Аленой Савкиной вызвало некий резонанс в обществе. Все поклонники стали интересоваться, почему участницы реалити-шоу так стремятся изменить в себе что-то с помощью пластики, а чаще всего именно увеличить грудь. Ксения Бородина с радостью ответила на этот вопрос в соцсети Instagram. Телеведущая отметила, все дело в бесплатных услугах.
Алена Савкина согласилась на операцию вопреки запрету медиков только потому, что ей это не стоило ни копейки. Процедуры обычно звезды реалити-шоу проходят за рекламу, а потому согласны на все. Даже если девушки, приходя на проект "Дом-2" не хотят в себе ничего менять, со временем они изменяют свое мнение и идут под нож хирурга.
Увеличение груди Аленой Савкиной вызвало некий резонанс в обществе. Все поклонники стали интересоваться, почему участницы реалити-шоу так стремятся изменить в себе что-то с помощью пластики, а чаще всего именно увеличить грудь. Ксения Бородина с радостью ответила на этот вопрос в соцсети Instagram. Телеведущая отметила, все дело в бесплатных услугах.
Алена Савкина согласилась на операцию вопреки запрету медиков только потому, что ей это не стоило ни копейки. Процедуры обычно звезды реалити-шоу проходят за рекламу, а потому согласны на все. Даже если девушки, приходя на проект "Дом-2" не хотят в себе ничего менять, со временем они изменяют свое мнение и идут под нож хирурга.