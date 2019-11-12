Телеведущая Ксения Бородина призналась, что все девушки на проекте "Дом-2" стремятся увеличить грудь из-за бесплатных услуг





Увеличение груди Аленой Савкиной вызвало некий резонанс в обществе. Все поклонники стали интересоваться, почему участницы реалити-шоу так стремятся изменить в себе что-то с помощью пластики, а чаще всего именно увеличить грудь. Ксения Бородина с радостью ответила на этот вопрос в соцсети Instagram. Телеведущая отметила, все дело в бесплатных услугах.Алена Савкина согласилась на операцию вопреки запрету медиков только потому, что ей это не стоило ни копейки. Процедуры обычно звезды реалити-шоу проходят за рекламу, а потому согласны на все. Даже если девушки, приходя на проект "Дом-2" не хотят в себе ничего менять, со временем они изменяют свое мнение и идут под нож хирурга.