Стала известной дата презентации нового Mercedes-Maybach GLS
Презентация нового кроссовера GLS от Mercedes-Benz состоится в Китае на автовыставке в Гуанчжоу. В компании объявили, что долгожданный внедорожник Maybach будет представлен в ноябре.
Пять лет назад компания Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class текущего поколения на выставке Auto Guangzhou, и в этом месяце она будет использовать ту же платформу для презентации новейшей модели Maybach GLS. Она ранее была представлена в виде концепта Ultimate Luxury в 2018 году, который имел уникальную форму, представляющую собой смесь седана и внедорожника. Тем не менее, последние снимки прототипов показывают, что серийный автомобиль будет похож на обычную линейку GLS, хотя и со значительными отличиями в оснащении как внутри, так и снаружи.
Немецкий автопроизводитель подтвердил, что новинка включает в себя 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему 4Matic. Также появилась информация о возможном варианте 6,0-литрового V12. Приятным дополнением станет высококачественная аудио-система Burmester 3D с 27 колонками. Стоимость кроссовера скорее всего не превысит сумму в 200 тысяч долларов. Выпуск автомобиля на глобальный рынок намечен на 21 ноября.
Пять лет назад компания Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class текущего поколения на выставке Auto Guangzhou, и в этом месяце она будет использовать ту же платформу для презентации новейшей модели Maybach GLS. Она ранее была представлена в виде концепта Ultimate Luxury в 2018 году, который имел уникальную форму, представляющую собой смесь седана и внедорожника. Тем не менее, последние снимки прототипов показывают, что серийный автомобиль будет похож на обычную линейку GLS, хотя и со значительными отличиями в оснащении как внутри, так и снаружи.
Немецкий автопроизводитель подтвердил, что новинка включает в себя 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему 4Matic. Также появилась информация о возможном варианте 6,0-литрового V12. Приятным дополнением станет высококачественная аудио-система Burmester 3D с 27 колонками. Стоимость кроссовера скорее всего не превысит сумму в 200 тысяч долларов. Выпуск автомобиля на глобальный рынок намечен на 21 ноября.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:17