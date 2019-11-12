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Андрей Чуев и Виктория Морозова рассказали об успехах в лечении бесплодия

Экс-участник проекта "Дом-2" Андрей Чуев и его супруга Виктория Морозова на протяжении 1,5 лет проходят лечение от бесплодия, однако практически все специалисты советуют паре попробовать ЭКО. Тем не менее, по словам девушки, сейчас они встретили нового врача, который сможет, вероятно, им помочь.
Андрей Чуев и Виктория Морозова рассказали об успехах в лечении бесплодия

Виктория Морозова рассказала, что они вместе с Андреем Чуевым уже практически отчаялись вылечиться и зачать ребенка. На протяжении 1,5 лет ребята слышали один и тот же диагноз - бесплодие. Практически во всех клиниках им советовали обратиться к процедуре ЭКО, отмечая, что девушка не сможет выносить ребенка, а поставленный диагноз не лечится.

Недавно Андрей Чуев и Виктория Морозова случайно нашли в Сети новую клинику, где специалист назначил им не те анализы, которые обычно сдают в таком случае. По словам супруги экс-участника проекта "Дом-2", у Андрея Чуева выявили тератозооспермию, а у пациентки -воспаление и гормональный сбой. Прежде о таких вещах ни один специалист и речи не вел, отметила девушка.

Врач назначила правильное лечение и Андрей Чуев уже готов к зачатию. Виктории Морозовой назначили помимо медицинских процедур сеансы у психолога, так как у девушки было нестабильное эмоциональное состояние, что также влияет на физическое здоровье. Поспешив последовать совету врача, Виктория Морозова обратилась за помощью и осталась очень довольна.

Супруга Андрея Чуева рассказала, она прошла только один сеанс, но уже сейчас чувствует прилив сил, появилась бодрость, и она надеется на успешное лечение. Девушка продолжит посещать психолога и дальше, а пока ей предстоит операция. У жены шоумена обнаружили непроходимость труб, ей удалят все спайки, и тогда ребята смогут пробовать зачать ребенка, на что они очень надеются.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:05

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