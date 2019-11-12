Андрей Чуев и Виктория Морозова рассказали об успехах в лечении бесплодия

Виктория Морозова рассказала, что они вместе с Андреем Чуевым уже практически отчаялись вылечиться и зачать ребенка. На протяжении 1,5 лет ребята слышали один и тот же диагноз - бесплодие. Практически во всех клиниках им советовали обратиться к процедуре ЭКО, отмечая, что девушка не сможет выносить ребенка, а поставленный диагноз не лечится.Недавно Андрей Чуев и Виктория Морозова случайно нашли в Сети новую клинику, где специалист назначил им не те анализы, которые обычно сдают в таком случае. По словам супруги экс-участника проекта "Дом-2", у Андрея Чуева выявили тератозооспермию, а у пациентки -воспаление и гормональный сбой. Прежде о таких вещах ни один специалист и речи не вел, отметила девушка.Врач назначила правильное лечение и Андрей Чуев уже готов к зачатию. Виктории Морозовой назначили помимо медицинских процедур сеансы у психолога, так как у девушки было нестабильное эмоциональное состояние, что также влияет на физическое здоровье. Поспешив последовать совету врача, Виктория Морозова обратилась за помощью и осталась очень довольна.Супруга Андрея Чуева рассказала, она прошла только один сеанс, но уже сейчас чувствует прилив сил, появилась бодрость, и она надеется на успешное лечение. Девушка продолжит посещать психолога и дальше, а пока ей предстоит операция. У жены шоумена обнаружили непроходимость труб, ей удалят все спайки, и тогда ребята смогут пробовать зачать ребенка, на что они очень надеются.