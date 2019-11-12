Филипп Киркоров с букетом цветов пришел на могилу Людмилы Гурченко

12 ноября Людмила Гурченко могла бы отметить свой 84-й день рождения, однако великая советская актриса скончалась в 2011 году от сердечной недостаточности. Помимо родственников и преданных фанатов, её могилу на столичном Новодевичьем кладбище посещают и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказался известный певец Филипп Киркоров, который отдал дань уважения артистке, положив букет цветов у надгробия.Видеотрансляцию звезда позднее опубликовала в соцсети Instagram с трогательным обращением к покойной. Киркоров написал, что возложение цветов стало для него традицией, а в посте значилось: "С днём рождения... Вечная память, и любовь Вам от всех Ваших поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна". Под публикацией также высказался российский продюсер Аслан Ахмадов, оставив комментарий: "Мы разминулись буквально в паре минут. Приехал сразу вслед за тобой." Фолловеры остались впечатлены поступком певца, написав сочувственные слова и поблагодарив Киркорова за его благородство.