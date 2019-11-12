Дочь Виктории Бони Анджелина вынуждена передвигаться на костылях из-за сильного растяжения

Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, она переживает, что ее дочь стала частой гостьей травмпункта. На этот раз девочка сильно упала и подвернула ногу, а врачи решили наложить ей гипс. Звезда надеется, что это в последний раз, ведь беды буквально преследуют ее в последнее время.Как рассказала Виктория Боня, перелома у Анджелины нет - только сильное растяжение, но все же девочка вынуждена ходить на костылях. Так ей легче передвигаться, сказали специалисты в клинике. Модель отметила, что совсем недавно она стала объектом нападок со стороны хейтеров. Они не просто распространяли информацию в Сети, возле школы дочери модели Анджелине угрожали и говорили, что распространят негативные сведения среди родителей ее класса.Виктория Боня обеспокоена таким положением вещей. В недавнем интервью звезда признавалась, что сейчас она не получает большой поддержки со стороны семьи отца девочки Алекса Смерфита. Распалась пара, отметила бизнесвумен, не по инициативе отца ее избранника, а из-за неготовности мужчины к семейной жизни.