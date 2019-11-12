В Сети опубликовали первые изображения Sony Xperia 3
Следующим крупным выпуском от Sony будет еще одно флагманское устройство под названием Xperia 3. В Сети опубликовали первые изображения нового смартфона.
Рендеры будущего флагманского релиза от Sony под названием Xperia 3 только что начали распространяться в соцсетях. Как и многие другие телефоны, которые появятся на рынке в 2020 году, новый продукт будет иметь мощный чипсет Snapdragon 865 SoC с поддержкой 5G. Японская фирма, как сообщается, выпустит две версии смартфона под кодовым названием Kona и Huracan. Их различие будет состоять в комплектации с поддержкой беспроводной сети либо без. Стоимость продукта, как и иные характеристики, пока что не разглашаются.
Первое изображение демонстрирует дисплей предполагаемого преемника линейки Xperia. Что необычно в экране, так это то, что он имеет большое отверстие для камеры. На другой фотографии видно, что устройство оснащено установленным сбоку датчиком опознавания отпечатков пальцев и биометрических данных. Скорее всего, бренд выпустит новинку в феврале следующего года, но доработки могут отложить выпуск до следующего месяца. Еще неизвестно, будет ли Xperia 3 достаточно «уникальным», чтобы иметь возможность конкурировать с дешевыми и качественными китайскими гаджетами.
Рендеры будущего флагманского релиза от Sony под названием Xperia 3 только что начали распространяться в соцсетях. Как и многие другие телефоны, которые появятся на рынке в 2020 году, новый продукт будет иметь мощный чипсет Snapdragon 865 SoC с поддержкой 5G. Японская фирма, как сообщается, выпустит две версии смартфона под кодовым названием Kona и Huracan. Их различие будет состоять в комплектации с поддержкой беспроводной сети либо без. Стоимость продукта, как и иные характеристики, пока что не разглашаются.
Первое изображение демонстрирует дисплей предполагаемого преемника линейки Xperia. Что необычно в экране, так это то, что он имеет большое отверстие для камеры. На другой фотографии видно, что устройство оснащено установленным сбоку датчиком опознавания отпечатков пальцев и биометрических данных. Скорее всего, бренд выпустит новинку в феврале следующего года, но доработки могут отложить выпуск до следующего месяца. Еще неизвестно, будет ли Xperia 3 достаточно «уникальным», чтобы иметь возможность конкурировать с дешевыми и качественными китайскими гаджетами.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00