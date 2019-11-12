Врач назвала полный список признаков рака поджелудочной железы
Врач Мелисса Конрад Степлер назвала полный список признаков онкологии поджелудочной железы. Такой вид рака обычно вызывает боли в верхней части брюшной полости, резкую потерю веса, недомогание, головокружение и многое другое.
Главной особенностью онкологии поджелудочной железы является то, что на первых этапах ее развития она не имеет никаких симптомов. Именно поэтому этот вид рака обычно диагностируют достаточно поздно, из-за чего лечение протекает крайне сложно, и оно не всегда оказывается успешным. По этой причине человеку крайне важно знать о проявления этой опухоли для того, чтобы иметь возможность узнать о ней раньше.
Самым ранним признаком рака поджелудочной железы считается желтый оттенок кожи и глаз. Следующая группа симптомов включает в себя рвоту, тошноту, потерю веса и кожный зуд. Более резкими признаками можно назвать бледный стул, боль в верхней части живота, диарею, потемнение мочи, постоянный дискомфорт и вздутие живота. Не стоит игнорировать и повышение уровня сахара в крови, однако этот симптом обычно указывает именно на диабет.
В полный список признаков рака поделочной железы врач также включила спазмы в животе, кровоточащую язву желудка, избыток жидкости в брюшной полости, специфический запах кала, головокружение и покраснение лица. Отдельно стоит отметить чрезмерное мочеиспускание и постоянную жажду, этот симптом является крайне типичным.
Главной особенностью онкологии поджелудочной железы является то, что на первых этапах ее развития она не имеет никаких симптомов. Именно поэтому этот вид рака обычно диагностируют достаточно поздно, из-за чего лечение протекает крайне сложно, и оно не всегда оказывается успешным. По этой причине человеку крайне важно знать о проявления этой опухоли для того, чтобы иметь возможность узнать о ней раньше.
Самым ранним признаком рака поджелудочной железы считается желтый оттенок кожи и глаз. Следующая группа симптомов включает в себя рвоту, тошноту, потерю веса и кожный зуд. Более резкими признаками можно назвать бледный стул, боль в верхней части живота, диарею, потемнение мочи, постоянный дискомфорт и вздутие живота. Не стоит игнорировать и повышение уровня сахара в крови, однако этот симптом обычно указывает именно на диабет.
В полный список признаков рака поделочной железы врач также включила спазмы в животе, кровоточащую язву желудка, избыток жидкости в брюшной полости, специфический запах кала, головокружение и покраснение лица. Отдельно стоит отметить чрезмерное мочеиспускание и постоянную жажду, этот симптом является крайне типичным.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:52