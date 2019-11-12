Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга





Как сообщили ученые из Университетского колледжа Лондона, икать дети начинают еще в утробе матери. Подобное явление имеет место еще с 9-й недели беременности и продолжается после рождения ребенка. При этом если роды были преждевременные, младенец будет некоторое время икать почти по 15 минут в день, пока функции его организма не придут в норму.Для того, чтобы определить, с какой целью возникают такие частые приступы икоты у новорожденных и как это отражается на их здоровье, британские ученые решили провести соответствующее исследование. В нем приняли участие 13 малышей, которые были рождены на разных сроках (от 30 до 42 недель). Специалисты исследовали мозговую деятельность детей с помощью электроэнцефалографии, параллельно с этим отследив движения, производимые их телами. Проанализировав полученные данные, эксперты смогли установить некоторую закономерность: икота «отзеркаливалась» в мозгу новорожденных тремя волнами, последняя из которых была вызвана звуком и происходила одновременно с моментом сокращения мышц диафрагмы.Обнаружив такую последовательность действий, ученые пришли к выводу, что икота новорожденных «тренирует» их мозг, помогая малышам регулировать процесс дыхания. Таким образом дети учатся контролировать движение диафрагмы и связанные с этим вдох и выдох. Если же говорить о том, почему икота присуща и взрослым, которые уже усвоили подобный навык, то специалисты объясняют это рудиментарностью процесса.