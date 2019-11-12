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Врачи составили список самых полезных продуктов при гриппе и простуде

По мнению специалистов, рацион питания при гриппе и простуде необходимо сбалансировать таким образом, чтобы он стал максимально эффективен в борьбе с болезнью. Для этого врачи составили список самых полезных продуктов, которые советуют включить в подобное меню.
Врачи составили список самых полезных продуктов при гриппе и простуде

Как уже давно доказано огромным количеством исследований, правильное питание является одним из ключевых факторов, влияющим на состояние здоровья в целом, и на работу иммунной системы организма, в частности. По мнению врачей, грамотно сбалансированный рацион поможет не только избежать обезвоживания и истощения, но и даст необходимое количество полезных микроэлементов и витаминов, которые помогут быстрее оправиться от болезни и вернуться в норму. Однако стоит учитывать, что рекомендации к меню будут разниться в зависимости от того, какое заболевание необходимо преодолеть.

Так, при простуде и гриппе эксперты советуют включить в рацион лимоны, апельсины, бананы и яблоки. Это поможет организму восполнять затраченную на борьбу с вирусом энергию, но при этом не станет дополнительной нагрузкой на желудок. Кроме того, в «оздоровительное» меню стоит ввести диетическое мясо плицы с зелеными овощами, а также бульоны на основе курицы или легкие супы. Из сладкого, по мнению специалистов, можно позволить себе лишь небольшое количество черного шоколада и мармелад. И основное, о чем нельзя забывать тем, кто борется с гриппом или простудой, это обильное питье: маложирные кисломолочные продукты, отвары из трав и чаи. Ученые утварждают, что созданное на основе данных рекомендаций меню будет максимально эффективно во время лечения сезонного недуга,а употребление в пищу вышеназванных полезных продуктов поможет восстановиться после болезни значительно быстрее.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:30

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