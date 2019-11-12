Ученые хотят оснастить эсминец «Лидер» керамической броней





Об этом рассказал Валерий Шапошников, возглавляющий одно из отделений КГНЦ. По его словам, представители организации предложили несколько видов конструктивной защиты данного корабля. Одна из них предполагает использование керамической брони, а также специальных тканевых материалов. Ее особенность заключается в использовании новых клеевых композиций, приводящих к тому, что даже при деформации конструкция продолжает сохранять свои свойства.Кроме повышение защищенности «Лидера» использование керамической брони приведет к значительному снижению общей массы защиты корабля. Это выразится в улучшении его ходовых характеристик, а также позволит разместить на борту судна дополнительное вооружение либо другое необходимое оборудование.Напомним, эскизный проект «Лидера» был утвержден в 2017 году, тогда же началось техническое проектирование эсминца. Почти вся информация относительно нового корабля держится в секрете, однако известно, что его собираются оснастить передовыми системами ударного вооружения: «Калибрами» и «Ониксом», а в перспективе – «Цирконом». Разработку оснастят атомной энергетической установкой.