Врачи выяснили, какие бактерии могут стать причиной развития рака кишечника





Британские исследователи обнаружили, что люди с определенным типом бактерий в ЖКТ могут подвергаться большему риску. Они смогли использовать менделевскую рандомизацию, чтобы понять роль, которую Bacteroidales может играть в этом заболевании. Для этого специалисты сравнили образцы микрофлоры 4000, в которых искали маркеры генетической предрасположенности к этому типу онкологии. Ученые обнаружили, что наследственные различия в отдельных частях генома были связаны с 13 типами кишечных микробов.Затем они посмотрели на другой набор данных от примерно 120 тысяч человек, чтобы увидеть, имеют ли те большую склонность к возникновению злокачественных новообразований. Оказалось, что испытуемые, имеющие подобные виды микроорганизмов в микробиоме, на 15% более подвержены шансу появления опухоли. Эксперты говорят, что бактерии вызывают у человека предпочтение к определенной диете, способствующей размножению раковых клеток. Теперь команде необходимо определить точные группы Bacteroidales, которые связаны с недугом. В случае успеха существует вероятность разработки нового метода терапии, состоящего в уменьшении количества опасных микроорганизмов.