Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис Глушаков





Однако Дмитрий Тарасов просит представителей суда пересмотреть сумму тех выплат, которые были установлены ранее, а Денис Глушаков требует, чтобы защитили его честь, а также достоинство.Спортсмену показалось, что его бывшая жена Дарья говорит не очень хорошие вещи в его адрес журналистам, поэтому он решил призвать ее к ответственности. Так, Денис Глушаков подчеркивает, что подобное поведение экс-супруги приносит ему моральный ущерб. За свои переживания он хочет получить компенсацию. На какую именно сумму рассчитывает Денис Глушаков - пока неизвестно.