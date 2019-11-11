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Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис Глушаков

Известные футболисты все никак не могут успокоиться от того, что обязаны выплачивать своим бывшим женам большие суммы денег. Теперь к числу спортсменов помимо Дмитрия Тарасова присоединился Денис Глушаков. Он, как и его коллега подал в суд на бывшую возлюбленную.

Вслед за Дмитрием Тарасовым на свою экс-супругу в суд подал Денис Глушаков

Однако Дмитрий Тарасов просит представителей суда пересмотреть сумму тех выплат, которые были установлены ранее, а Денис Глушаков требует, чтобы защитили его честь, а также достоинство.


Спортсмену показалось, что его бывшая жена Дарья говорит не очень хорошие вещи в его адрес журналистам, поэтому он решил призвать ее к ответственности. Так, Денис Глушаков подчеркивает, что подобное поведение экс-супруги приносит ему моральный ущерб. За свои переживания он хочет получить компенсацию. На какую именно сумму рассчитывает Денис Глушаков - пока неизвестно.

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Спорт / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:50

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