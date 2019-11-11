Участница «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова сама покинула проект

Эта новость стала неожиданностью для организаторов «Битвы экстрасенсов» и других участников. Во время съемок очередного эпизода проекта Алиса Суровова отказалась выполнять поставленное задание. Ей необходимо было найти настоящее место смерти мужчины с помощью фотографии. Погостная ведьма очень быстро поняла, что тело погибшего обнаружили на кладбище. Родные подтвердили эту информацию и рассказали, что его нашли в колодце, расположенном рядом с местом захоронения людей.Фаворитка «Битвы экстрасенсов» после этого неожиданно заявила о том, что она не хочет рисковать своим здоровьем только ради успешного выполнения задания, поэтому отказывается продолжать участвовать в проекте. Точной причины Алиса Суровова не назвала, но обмолвилась, что на кладбище их могут поджидать «сущности».Чуть позже бывшая фаворитка «Битвы экстрасенсов» назвала уже другую версию. Погостная ведьма заявила, что она сильно устала, поэтому не хотела лишний раз себя напрягать. Также экс-участница проекта заметила, что высшие силы запретили ей принимать дальнейшее участие в шоу. Другим экстрасенсам она пожелала удачи в борьбе за победу.