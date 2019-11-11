Топ-5 автомобилей назвали эксперты из Германии





По словам организаторов мероприятия, члены жюри определяли лучших претендентов лишь среди тех, кого представили на немецком рынке в этом году с начальной стоимостью не меньше 100 000 евро, чтобы специально исключить эксклюзивные транспортные средства. Первоначально жюри отобрали кандидатов на титул лучшего из 35 машин, но позже список снизился до пяти единиц.Первое место эксперты отдали электрокару Porsche Taycan. Именно транспорт такого сегмента стал во второй раз победителем конкурса. В минувшем году на первой позиции оказался Jaguar J-Pace. Также в топ-5 оказались Peugeot 208, Opel Corsa и Mazda 3.