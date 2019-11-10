Владимир Путин лично поздравил Александру Пахмутову с 90-летием





В связи с важной для Пахмутовой датой отыгран посвященный деятельнице концерт. В ходе мероприятия на сцену к имениннице поднялся президент РФ. Путин вручил ей букет цветов и произнес поздравления.Он сообщил о вручении народной артистке элитной награды, а торжественное мероприятие по этому поводу позже пройдет в стенах Кремля.В своей речи Путин высказался о больших заслугах Пахмутовой перед страной, в связи с чем было решено удостоить композитора чести стать обладателем ордена Андрея Первозванного.