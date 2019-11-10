На Кубани произошло массовое отравление школьников





Эту информацию опубликовало региональное Министерство здравоохранения. По информации ведомства, первые случаи отравления были зафиксированы 9 ноября. Уже 10 числа в больницу привезли еще одну группу школьников. Сейчас общее число пострадавших составляет 41 человек. Сообщает, что ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, однако у всех зафиксирована кишечная инфекция.Причины массового отравления школьников в настоящий момент неизвестны. Сообщается, что пострадавшие представляют 5 учебных заведений города, а также имеют разный возраст. Именно поэтому выявить причину кишечной инфекции будет сложно. Для оказания необходимой школьникам помощи в Кропоткин выехали врачи Специализированной клинической детской инфекционной больницы. Все пострадавшие получают необходимый уход.