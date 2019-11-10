Звезду "Дом-2" Таню Мусульбес экстренно госпитализировали





Когда Татьяна Мусульбес попала в одну из клиник Красногорска, то ее хотели прооперировать. Всю ночь она провела под наблюдением медиков.Стоит подчеркнуть, что Татьяна Мусульбес вместе со своим бойфрендом Сергеем Михом только вернулась из Украины. Этот переезд ей дался крайне тяжело, так как даже границу пройти с первого раза у пары не вышло.О том, что произошло с ней на этот раз, Татьяна рассказала в своем stories. Она отметила, что после возвращения в Москву прошло менее двух часов, а ее уже забирают в больницу. Так, Мусульбес отметила, что у нее каждый новый день лучше предыдущего. Все это время с ней рядом находится Сергей Мих, который очень сильно переживает и во всем поддерживает.Что именно произошло с Татьяной Мусульбес, а также какой у нее диагноз - пока неизвестно. Сама Татьяна уточнять этот момент не стала. Однако известно, что ее еще на какое-то время оставили под наблюдением врачей.