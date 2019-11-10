Дмитрий Дмитренко может не быть отцом детей Ольги Рапунцель
После заявления участницы телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель у болельщиков телепроекта появились сомнения о том, что ее муж Дмитрий Дмитренко может быть отцом ее детей.
В очередной раз хейтеры очень сильно постарались, чтобы найти компромат на участников проекта. На этот раз под раздачу попала Ольга Рапунцель. Было опубликовано видео, которое девушка записала еще около трех лет назад. В нем Ольга обвиняет Дмитрия, что он не хочет проходить обследование, а при этом мужчина, скорее всего, бесплоден.
На видео Рапунцель просит своего возлюбленного посетить клинику, а Дмитренко отвечает, что готов пройти процедуру, но если выяснится, что он здоров, то с Ольгой они расстанутся.
После подобных заявлений у всех возникает вопрос, а от кого Ольга Рапунцель родила свою дочь Василису, а также, от кого она беременна на данный момент. Большинство уже пришли к выводу, что забеременеть от Дмитрия Дмитренко Ольга Рапунцель никак не могла.
В очередной раз хейтеры очень сильно постарались, чтобы найти компромат на участников проекта. На этот раз под раздачу попала Ольга Рапунцель. Было опубликовано видео, которое девушка записала еще около трех лет назад. В нем Ольга обвиняет Дмитрия, что он не хочет проходить обследование, а при этом мужчина, скорее всего, бесплоден.
На видео Рапунцель просит своего возлюбленного посетить клинику, а Дмитренко отвечает, что готов пройти процедуру, но если выяснится, что он здоров, то с Ольгой они расстанутся.
После подобных заявлений у всех возникает вопрос, а от кого Ольга Рапунцель родила свою дочь Василису, а также, от кого она беременна на данный момент. Большинство уже пришли к выводу, что забеременеть от Дмитрия Дмитренко Ольга Рапунцель никак не могла.