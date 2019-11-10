Кристина Орбакайте рассказала об отношениях с сыновьями





Кристина Орбакайте находится в третьем по счете браке с бизнесменом Михаилом Земцовым уже около 14 лет. Однако, она до сих пор пытается наладить связь с сыновьями от бывших мужей. Известно, что Дени Байсаров недавно закончил ВУЗ в столице Великобритании, а Никита Пресняков вернулся в Россию после обучения в США. Оба находятся в длительных отношениях с женами и девушками, и, по словам звезды, не хотят обсуждать личную жизнь. Как говорит артистка, её выросшие дети не нуждаются в каких-либо советах или опеке взрослых.Недавно старший сын певицы женился на фотомоделе Алене Красновой. Орбакайте утверждает, что он не говорил с ней на эту тему, а "просто поставил перед фактом о женитьбе." Об этом 48-летняя певица сообщила в новом выпуске ток-шоу "Ты не поверишь!". Знаменитость упомянула в беседе с ведущим о том, что 7-летняя дочь Клавдия "стала любимицей" своих братьев. Когда у них есть возможность, они проводят свободное время с девочкой и развлекают её.