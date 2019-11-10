Татьяна Навка показала улыбающуюся Анастасию Заворотнюк на фото команды «Navka Show»

В посте фигуристка сообщила, что за годы совместной работы с Петром Чернышевым – супругом Анастасии Заворотнюк, в ее коллективе сложились дружеские тёплые отношения. Татьяна Навка отметила, что вся ее команда выражает искреннюю поддержку коллеге, при этом желает его жене скорейшего выздоровления. По словам спортсменки, все средства от продажи билетов с заключительного показа мюзикла на льду «Аленький Цветочек» будут переданы в поддержку актрисы. Также некоторую часть денег перечислят на счет благотворительного фонда.Снимки в течение 19 часов набрали свыше 10 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев. Фолловеры отметили, что Татьяне Навке все «воздастся», так как надо помогать друг другу.