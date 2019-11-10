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Ученые назвали способ полюбить неприятный вкус полезных продуктов

По мнению американских ученых, причина неприязни к определенным продуктам заключается в химическом составе слюны. Поэтому они назвали способ полюбить полезную пищу.

Введение в рацион растительных продуктов - это оптимальный подход к здоровому питанию, но многим не нравится вкус овощей, в частности зелени. Но исследователь Энн-Мари Торрегросса из американского Университета в Буффало говорит, что люди должны все таки распробовать брокколи или шпинат. По прошествии определенного времени человеку станет нравиться их вкус. Это было научно подтверждено экспериментами, основанными на специфических белках в слюне. Протеины влияют на чувство вкуса, а состав диеты влияет на их разновидности и концентрацию.

Слюна представляет собой сложную жидкость, содержащую около 1000 специфических соединений. Перемены в питании влияют на вкусовые рецепторы, что меняет ощущение определенных продуктов. Все, что едят люди, растворяется в слюне, прежде чем взаимодействует с рецепторными клетками и оказывает эффект на раздражители перед пищеварением. Исследование Торрегросы состояло в предоставлении лабораторным крысам горькой и обычной еды, после чего они пили из двух бутылок. В одной из них содержался хинин, отвечающий за неприятный вкус. После дегустации подопытные животные без проблем пили горький раствор, поскольку их чувствительность снизилась.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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