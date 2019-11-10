Названы 5 способов борьбы с симптомами вегето-сосудистой дистонии





Острые приступы ВСД часто отмечаются в холодные периоды года, особенно осенью, говорят врачи. Последние говорят, что подобная тенденция связана с резкими колебаниями температуры воздуха. Из-за уменьшения излучаемого солнечного света нарушается выработка витаминов, из-за чего люди испытывают упадок сил и "фантомную" болезненность. На обострение дистонии также влияют сезонные заболевания, стрессовые ситуации, неправильное питание и малая физическая активность. Обычно этот психосоматический феномен проявляется в слабости, тошноте, бессоннице и необъяснимых болях внутренних органов.Основными методами противодействия ВСД являются прием назначенных терапевтом сердечно-сосудистых препаратов и занятия спортом. Полезными окажутся также управление стрессом в виде медитации, утренняя зарядка, посещение сауны и замена кофе травяными чаями с медом. Напиток помогает тонизировать сосуды головного мозга, подавляя болезненные ощущения. А вот ограничить стоит употребление продуктов с животными жирами, вроде свинины, сала, сливочного масла, яиц, сметаны и жирного молока. Сюда же относятся кондитерские изделия и белый хлеб.