Вера Брежнева оправдалась за "грустный" внешний вид из-за малого количества макияжа
Певица Вера Брежнева поговорила с поклонниками о макияже на своей странице в сети Instagram. Артистка обратила внимание на то, что она не имеет"грустный" внешний вид из-за его малого количества.
Как считает Вера Брежнева, макияж часто люди используют не совсем правильно, поскольку он на самом деле нужен для легкой коррекции недостатков. Также артистка советует слегка подчеркивать достоинства с помощью косметики, а не рисовать на лице маску. Звезда отмечает, что это смотрится как чужое лицо, пусть и привлекательное. Брежнева любит даже в макияже оставаться собой, поэтому предпочитает нюдовый мэйк. Звезда подчеркнула, что она не грустная и не уставшая, как может показаться, а просто спокойная.
В комментариях поклонники обратили внимание на естественную привлекательность Веры Брежневой. Свой пост звезда дополнила фотографией из гостиничного номера, для которой она позирует на фоне постели.
Как считает Вера Брежнева, макияж часто люди используют не совсем правильно, поскольку он на самом деле нужен для легкой коррекции недостатков. Также артистка советует слегка подчеркивать достоинства с помощью косметики, а не рисовать на лице маску. Звезда отмечает, что это смотрится как чужое лицо, пусть и привлекательное. Брежнева любит даже в макияже оставаться собой, поэтому предпочитает нюдовый мэйк. Звезда подчеркнула, что она не грустная и не уставшая, как может показаться, а просто спокойная.
В комментариях поклонники обратили внимание на естественную привлекательность Веры Брежневой. Свой пост звезда дополнила фотографией из гостиничного номера, для которой она позирует на фоне постели.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16