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Вера Брежнева оправдалась за "грустный" внешний вид из-за малого количества макияжа

Певица Вера Брежнева поговорила с поклонниками о макияже на своей странице в сети Instagram. Артистка обратила внимание на то, что она не имеет"грустный" внешний вид из-за его малого количества.

Как считает Вера Брежнева, макияж часто люди используют не совсем правильно, поскольку он на самом деле нужен для легкой коррекции недостатков. Также артистка советует слегка подчеркивать достоинства с помощью косметики, а не рисовать на лице маску. Звезда отмечает, что это смотрится как чужое лицо, пусть и привлекательное. Брежнева любит даже в макияже оставаться собой, поэтому предпочитает нюдовый мэйк. Звезда подчеркнула, что она не грустная и не уставшая, как может показаться, а просто спокойная.

В комментариях поклонники обратили внимание на естественную привлекательность Веры Брежневой. Свой пост звезда дополнила фотографией из гостиничного номера, для которой она позирует на фоне постели.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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