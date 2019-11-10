Вера Брежнева оправдалась за "грустный" внешний вид из-за малого количества макияжа

Как считает Вера Брежнева, макияж часто люди используют не совсем правильно, поскольку он на самом деле нужен для легкой коррекции недостатков. Также артистка советует слегка подчеркивать достоинства с помощью косметики, а не рисовать на лице маску. Звезда отмечает, что это смотрится как чужое лицо, пусть и привлекательное. Брежнева любит даже в макияже оставаться собой, поэтому предпочитает нюдовый мэйк. Звезда подчеркнула, что она не грустная и не уставшая, как может показаться, а просто спокойная.В комментариях поклонники обратили внимание на естественную привлекательность Веры Брежневой. Свой пост звезда дополнила фотографией из гостиничного номера, для которой она позирует на фоне постели.