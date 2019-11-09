Никита Малинин на «Фабрике звезд» оказывал повышенное внимание Марии Вебер

«Продюсеры и наставники просто мучили будущих артистов, требуя от них выкладываться и готовить лучшие номера. Когда Никита Малинин начал оказывать внимание Марии Вебер, это уже казалось немного странным», - рассказала Михайловская.





Главной гостьей шоу на «России-1» стала Юлия Михальчик, которая рассказала об отношениях с известным российским продюсером Александром Шульгиным. В студии присутствовали Никита Малинин и одна из руководителей «Фабрики звезд» Василина Михайловская. Последняя отметила, что самое первое шоу было «чистым и невинным». Все его участники концентрировались на работе, а не на личных отношениях.Малинин перевел внимание студии на историю с песней о «котенке». По его словам, само заглавное слово его сильно смущало, но на его использовании настоял Александр Шульгин. Он заверил артиста, что композиция станет хитом, что и произошло в итоге.