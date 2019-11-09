Музыкальный критик Артемий Троицкий составил список самых «гнусных» каналов России





Музыкальный критик, писатель, актер и радиоведущий Артемий Троицкий посчитал своим долгом прокомментировать инцидент, который недавно произошел с его коллегой Леонидом Парфеновым. После того, как один из самых популярных отечественных каналов запретил ведущему исторической программы «Намедни» прибегать к использованию бренда в качестве названия своей новой авторской передачи, один из ведущих специалистов по современной музыке решил высказать свое мнение о работе российского телевидения.Артемий Троицкий составил собственный список наиболее «гнусных» телеканалов России и огласил его в новом выпуске на своем YouTube-канале «ARU.TV». Известный рок-журналист, не особо подбирая слова, рассказал о том, что думает по поводу их способов популяризации, а также о том, как они «задают тон в «журналистике». По мнению педагога и телеведущего, хуже всего зарекомендовали себя НТВ, РЕН ТВ и «Россия», однако выбирать из них тот, чья репутация хуже, остальных артист не стал. Причиной является твердая убежденность писателя в том, что каналы сейчас как-раз и заняты тем, что соревнуются в «гнусности», поэтому решать этот вопрос за них – дело неблагодарное и бессмысленное.