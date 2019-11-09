Яна Рудковская расплакалась на съёмках шоу "Супер Яна" из-за воспоминаний о работе

Яна Рудковская ведет активный образ жизни и принимает участие в большом количестве проектов. Сегодня продюсер анонсировала выход нового реалити-шоу "Супер Яна", в котором примет участие она, супруг Евгений Плющенко и их сын Александр. Яна Рудковская в Instagram опубликовала несколько кадров из будущего эфира. На видео знаменитость вспоминает о своем разводе с Виктором Батуриным и о том, как ей тяжело было в начале карьеры. На одном из кадров Яна Рудковская начала откровенно рассказывать о своем прошлом, не выдержала и расплакалась. В конце видео сын главной героини шоу "Супер Яна" Александр Плющенко заявляет, что не хочет сниматься каждый день.В комментарии Яна Рудковская написала: "Мы уже в Испании, в Малаге, на ледовом шоу "Revolution on ice" и не сможем сегодня посмотреть премьеру "Супер Яна". Также продюсер попросила фанатов написать свое мнение о реалити-шоу. Они отметили, что с нетерпением ждут премьеры и хотят больше узнать о Яне Рудковской.